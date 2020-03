Coronavirus, Oms: In fase di sviluppo più di 20 vaccini

Milano, 3 mar. (LaPresse) - "Abbiamo vaccini e terapie per l'influenza stagionale, ma al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid19. Tuttavia, sono in corso studi clinici su terapie e sono in fase di sviluppo più di 20 vaccini". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a proposito dell'epidemia di coronavirus.

