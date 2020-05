Coronavirus, Oms: In Europa 39 paesi allentano restrizioni

di scp

Torino, 14 mag. (LaPresse) - "Oggi, nei 39 paesi che stanno allentando le restrizioni nella regione europea, il nostro comportamento rimane importante come non mai. In breve, il nostro comportamento, le nostre scelte, determinano dove ci conduce questa strada e dove finisce". Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Oms.

