Coronavirus, Oms: Ha origine animale, non è nato in laboratorio

di lcl

Milano, 21 apr. (LaPresse) - Secondo l'Oms tutte le prove disponibili suggeriscono che il coronavirus ha un'origine animale e non è stato manipolato o costruito in laboratorio. "E' probabile che il virus sia di origine animale", ha detto la portavoce dell'agenzia Onu, Fadela Chaib, citata dal quotidiano britannico The Guardian, "Tutte le prove disponibili suggeriscono che il virus ha un'origine animale e non è stato manipolato o costruito in un laboratorio o altrove".

