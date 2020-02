Coronavirus, Oms: Fuori dalla Cina 1200 casi in 26 paesi, 8 morti

di scp

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Al di fuori della Cina, al momento ci sono 1200 casi in 26 paesi, con 8 morti. Come sapete, esiste un caso confermato nel continente africano, in Egitto. Diversi paesi africani hanno testato casi sospetti di Covid19 , ma per fortuna sono stati trovati negativi". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, a un meeting d'emergenza con i ministri della Sanità africani.

