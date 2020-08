Coronavirus, Oms Europa: Vertice su riapertura scuole, grazie a Speranza

di lcl

Milano, 20 ago. (LaPresse) - "L'Ufficio regionale europeo dell'Oms sta convocando un incontro virtuale per tutti i 53 paesi sulla riapertura delle scuole il 31 agosto, dove verranno discusse azioni concrete per garantire che i bambini ricevano un'istruzione adeguata in ambienti sicuri". Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge. "Sono molto grato al ministro della Salute italiano Roberto Speranza per essere stato il catalizzatore di questa conferenza", ha aggiunto Kluge.

