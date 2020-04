Coronavirus, Oms Europa: Metà morti in case di riposo, tragedia umana

di mrc

Torino, 23 apr. (LaPresse) - "Secondo le stime dei paesi della regione europea, circa la metà delle persone morte per Covid-19 erano residenti in case di riposo. Questa è una tragedia umana inimmaginabile". Lo ha dichiarato il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge, facendo riferimento a un "quadro profondamente preoccupante".

