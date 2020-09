Coronavirus, Oms elogia Italia: Ha fermato contagio e salvato vite

di lcl

Milano, 29 set. (LaPresse) - L'Italia "è stato uno dei primi Paesi a sperimentare una vasta epidemia - di Covid-19 - al di fuori della Cina e per molti versi è stato un pioniere per gli altri Paesi. Imparando dall'esperienza di Wuhan, l'Italia ha messo in atto misure forti ed è stata in grado di ridurre la trasmissione dell'infezione e di salvare migliaia di vite". Lo ha scritto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un intervento pubblicato sull'Independent, dopo il raggiungimento della soglia di 1 milione di morti per Covid-19 nel mondo.

