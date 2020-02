Coronavirus, Oms: "Contagi all'estero potrebbero essere solo punta dell'iceberg"

"Ci sono stati alcuni casi preoccupanti di coronavirus diffuso da persone che non hanno fatto viaggi in Cina. L'individuazione di un numero limitato di casi potrebbe indicare una trasmissione più estesa in altri paesi; in breve, potremmo aver visto solo la punta dell'iceberg". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus su Twitter. La diffusione del coronavirus fuori dalla Cina sembra rallentare ora, ma potrebbe accelerare. Il contenimento rimane il nostro obiettivo, ma tutti i paesi devono utilizzare la finestra creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus", ha aggiunto Ghebreyesus.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to . The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.