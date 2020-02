Coronavirus, Oms: Contagi all'estero potrebbero essere solo punta dell'iceberg

di scp

Milano, 10 feb. (LaPresse) - "Ci sono stati alcuni casi preoccupanti di coronavirus diffuso da persone che non hanno fatto viaggi in Cina. L'individuazione di un numero limitato di casi potrebbe indicare una trasmissione più estesa in altri paesi; in breve, potremmo aver visto solo la punta dell'iceberg". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata