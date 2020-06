Coronavirus, Oms: Comunicazione franca con tutti i governi

Milano, 3 giu. (LaPresse) - "Abbiamo lavorato giorno e notte per condividere equamente le informazioni tra gli Stati membri e ci siamo impegnati in una conversazione franca e diretta con tutti i governi a tutti i livelli". Così Mike Ryan dell'Oms ha commentato l'inchiesta di Ap che ha rivelato come l'agenzia Onu fosse frustrata dai ritardi delle comunicazioni sul Covid-19 da parte della Cina.

