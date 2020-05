Coronavirus, Oms: America Latina è diventata l'epicentro della pandemia

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - "L'America Latina ha superato l'Europa e gli Stati Uniti nel numero giornaliero di infezioni da coronavirus segnalate, numeri che sospettiamo siano persino più alti di quanto sappiamo. Due dei tre paesi con il più alto numero di casi segnalati si trovano ora nelle Americhe. Non ci possono essere dubbi: la nostra regione è diventata l'epicentro della pandemia di Covid-19". Così la direttrice della Paho, Organizzazione della salute panamericana dell'Oms, Carissa Etienne. "Per la maggior parte dei paesi delle Americhe, ora non è il momento di allentare le restrizioni o ridurre le strategie di prevenzione. Ora è il momento di rimanere forti, di essere vigili e di applicare in modo aggressivo misure comprovate di sanità pubblica", ha rimarcato.

