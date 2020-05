Coronavirus, Oms: Allerta per malattie infantili legate a Covid

di lcl

Milano, 15 mag. (LaPresse) - L'Oms ha chiesto agli operatori sanitari di stare "in allerta" per le malattie infantili che potrebbero essere legate al Covid-19. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing con i media a Ginevra, ha chiesto a tutti i medici di tutto il mondo di stare "in allerta" per la sindrome infiammatoria multisistemica che si manifesta nei bambini e che potrebbe essere correlata al Covid. "Nelle ultime tre settimane, rapporti dall'Europa e dal Nord America hanno mostrato un piccolo numero di bambini ricoverati in terapia intensiva con una condizione infiammatoria multisistemica, con alcune caratteristiche simili alla malattia di Kawasaki e alla sindrome da shock tossico", ha spiegato Tedros.

