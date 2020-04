Coronavirus, Oms: Allentamento restrizioni non è fine pandemia

di lcl

Milano, 20 apr. (LaPresse) - "Vogliamo ribadire che allentare le restrizioni non è la fine della pandemia in nessun Paese. La fine dell'epidemia richiederà uno sforzo sostenuto da parte di individui, comunità e governi per continuare a reprimere e controllare il virus". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto punto stampa a Ginevra sull'andamento della pandemia di Covid-19.

