Coronavirus, Oms: Allarme in Africa, +51% casi e +60% morti in 7 giorni

di lcl

Milano, 17 apr. (LaPresse) - "Anche se vediamo segnali incoraggianti in alcuni Paesi, in altri ci sono tendenze preoccupanti. La scorsa settimana c'è stato un aumento del 51% nel numero di casi segnalati nel mio continente, l'Africa, e un aumento del 60% nel numero di decessi". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che "con il supporto dell'Oms, la maggior parte dei paesi in Africa ha ora la capacità di testare COVID-19, ma ci sono ancora lacune significative nell'accesso ai kit di test. Stiamo collaborando con i partner per colmare queste lacune e aiutare i paesi a trovare il virus".

