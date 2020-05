Coronavirus, Oms: Accesso equo a vaccino per garantire fine pandemia

di lcl

Milano, 15 mag. (LaPresse) - Terapie e vaccini sicuri "forniscono ulteriore speranza di superare il Covid-19", ma "non porranno fine alla pandemia se non possiamo garantire un accesso equo". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra. "In queste circostanze straordinarie, dobbiamo liberare tutto il potere della scienza, per offrire innovazioni che siano scalabili, utilizzabili e vantaggiose per tutti, ovunque e allo stesso tempo", ha sottolineato il direttore generale.

