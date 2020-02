Coronavirus, Oms: 42.708 casi confermati e 1017 morti in Cina

di lcl/bdr

Milano, 11 feb. (LaPresse) - Sono 42.708 i casi confermati di nuovo coronavirus e 1.017 le vittime in Cina. Lo ha riferito il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing di aggiornamento con la stampa a Ginevra. Al di fuori della Cina i casi sono attualmente 393 in 24 paesi, con un solo decesso.

