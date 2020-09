Coronavirus, Oms: 1 mln morti confermati ma numero reale è più alto

di lcl

Milano, 30 set. (LaPresse) - "Ieri è stata raggiunta la prima pietra miliare nella nostra lotta comune contro il Covid-19: è stata confermata la morte di un milione di persone per questo nuovo virus" ma "il numero reale è certamente più alto, migliaia di persone stanno lottando in ospedale per la propria vita in tutto il mondo". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

