Coronavirus, oltre 5mila casi in 24 ore in Texas: richiudono i bar

di lrs

Austin (Texas, Usa), 26 giu. (LaPresse/AP) - Paura coronavirus nel Texas. Il governatore repubblicano, Greg Abbott, ha chiuso oggi di nuovo i bar nello Stato e ha ridimensionato i ristoranti, mentre i casi confermati di coronavirus salgono a livelli record dopo che proprio il Texas ha intrapreso una delle riaperture più veloci negli Stati Uniti. Solo negli ultimi quattro giorni, ci sono stati oltre 23mila nuovi casi di Covid-19 confermati, mentre per la prima volta oggi sono stati superati i 5mila ricoveri ospedalieri, un aumento tre volte superiore rispetto a un mese fa.

"In questo momento, è chiaro che l'aumento dei casi è in gran parte guidato da alcuni tipi di attività, compresi i texani che si riuniscono nei bar", ha detto Abbott. "Le azioni in questo ordine esecutivo sono essenziali per la nostra missione di contenere rapidamente questo virus e proteggere la salute pubblica", ha aggiunto.

