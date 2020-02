Coronavirus, oltre 24mila contagi in Cina

Una tv cinese annuncia: "Trovati due farmaci per combattere la malattia". Allarme rientrato per l'addetta di un albergo a Verona

Scattano i controlli con il termoscanner in tutti gli aeroporti italiani, rafforzate le misure di precauzione contro il coronavirus che ha provocato 490 morti in Cina. Aumentano i contagi che salgono a oltre 24mila nel paese. Positivi ai test anche 10 passeggeri della nave da crociera in quarantena in Giappone. E la tv cinese Cgtn annuncia: trovati due farmaci per combattere la malattia.

E' risultata negativa ai test intanto l'addetta di un albergo di Verona dove avevano soggiornato i due turisti cinesi contagiati dal coronavirus e poi ricoverati allo Spallanzani di Roma in condizioni stabili. La donna è in ospedale con la febbre, ma avrebbe una normale influenza.

