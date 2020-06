Coronavirus, oltre 1000 casi in industria carne

di scp

Torino, 20 giu. (LaPresse) - I dipendenti dell'industria della carne Tonnies di Rheda-Wiedenbuck, vicino a Gutersloh, in Germania, risultati finora positivi al coronavirus sono 1029. Lo ha annunciato l'amministratore distrettuale di Gutersloh, Sven Georg Adenauer, che ha sottolineato, citato dai media tedeschi, che non c'è un numero "significativo dei casi di coronavirus nella popolazione generale". Tutti i 7000 dipendenti dell'azienda sono stati messi in quarantena, non solo le persone che lavorano nel mattatoio, ma gli impiegati amministrativi e gestionali.

