Coronavirus, Olanda chiude bar e ristoranti: annunciato parziale lockdown

Bar e ristoranti chiusi in Olanda a partire da domani. Il governo olandese ha annunciato un parziale lockdown a partire da domani, per arginare il diffondersi del coronavirus. Il primo ministro Mark Rutte ha spiegato che il lockdown parziale si è reso necessario per l'aumento delle infezioni. Nelle ultime 24 ore, infatti, le autorità sanitarie hanno confermato un totale di 6.854 nuove infezioni, 479 in più rispetto al giorno precedente. Il tasso di contagi nel paese è uno dei più alti in Europa.

