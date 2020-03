Coronavirus, ok Camera a pacchetto misure. Trump: Non vedo l'ora firmare

di lrs

Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse/AP) - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il pacchetto di misure per gli americani che soffrono fisicamente, finanziariamente ed emotivamente per la pandemia di coronavirus. "Abbiamo fatto quello che avevamo promesso: mettere al primo posto le famiglie", ha detto la presidente Nancy Pelosi. La Camera ha approvato il disegno di legge dopo la mezzanotte con un voto bipartisan: 363 voti favorevoli e 40 contrari. Ora va al Senato. "Incoraggio tutti i repubblicani e i democratici a riunirsi e a votare sì", ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump, che ha promesso di stanziare fino a 50 miliardi di dollari per rispondere all'emergenza. "Non vedo l'ora di firmare il progetto di legge finale, appena possibile", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata