Coronavirus, Oil: Perdita ore lavorate pari a 195mln di posti di lavoro

di lcl

Ginevra (Svizzera), 7 apr. (LaPresse/AP) - L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stimato che nel secondo trimestre del 2020 l'epidemia di Covid-19 produrrà una riduzione delle ore lavorative pari a 195 milioni di posti di lavoro a tempo pieno a causa della chiusura di impianti e aziende in tutto il mondo. L'agenzia delle Nazioni Unite ha riferito che le misure del blocco totale o parziale adottate per frenare i contagi riguardano attualmente circa 2,7 miliardi di lavoratori e circa l'81% della forza lavoro globale. Di questi, 1,25 miliardi sono impiegati in settori colpiti duramente dalla crisi come hotel, servizi di ristorazione e vendita al dettaglio. "Queste cifre parlano da sole: il mondo del lavoro sta subendo una caduta devastante", ha detto Guy Ryder, direttore generale dell'Oil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata