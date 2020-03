Coronavirus, oggi videoconferenza ministri Ue Salute e Interno

di mrc/vln

Torino, 16 mar. (LaPresse) - Si terrà oggi la prima video conferenza congiunta con 56 ministri europei della Salute e dell'Interno sul Covid-19. La riunione sarà presieduta dal commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson. Lo scrive Lenarcic su Twitter specificando che i ministri si concentreranno "sulla disponibilità di dispositivi di protezione individuale e gestione delle frontiere per aiutare gli Stati membri a seguire la migliore risposta possibile in tutta l'Ue".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata