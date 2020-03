Coronavirus, Ocse: Ora sostenere costi per evitare tragiche conseguenze

di mad

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Gli elevati costi imposti dalle misure di sanità pubblica oggi sono necessari per evitare conseguenze molto più tragiche e un impatto ancora peggiore sulle nostre economie domani". Lo ha detto in un messaggio indirizzato ai leader del G20 il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurría. “Milioni di decessi e sistemi sanitari crollati ci decimeranno finanziariamente e come società, quindi rallentare questa epidemia e salvare vite umane deve essere la prima priorità dei governi. La nostra analisi - ha aggiunto - sostiene ulteriormente la necessità di un'azione più incisiva per assorbire lo shock e una risposta più coordinata da parte dei governi per mantenere un'ancora di salvezza per le persone e per il settore privato, che emergerà in uno stato molto fragile quando la crisi sanitaria sarà passata".

