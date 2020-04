Coronavirus, Obama: Serve solido sistema di test e monitoraggio

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Il distanziamento sociale piega la curva dei contagi e allevia la pressione sui nostri eroici professionisti medici. Ma per invertire la tendenza la chiave sarà un solido sistema di test e monitoraggio - qualcosa che dobbiamo ancora mettere in atto a livello nazionale", così su Twitter l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in polemica con le politiche adottate dall'amministrazione Trump per fronteggiare la pandemia di Covid-19.

