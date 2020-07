Coronavirus, Obama: Indossate la mascherina e ascoltate gli esperti

di mrc

Torino, 3 lug. (LaPresse) - "Questo fine settimana di festa, dobbiamo stare sicuri ed essere intelligenti. Ci vorrà la partecipazione di tutti noi per sconfiggere questo virus. Quindi indossate la mascherina. Lavatevi le mani. E ascoltate gli esperti, non le persone che cercano di dividerci. Questo è l'unico modo in cui riusciremo a sconfiggerlo insieme". Lo scrive su Twitter l'ex presidente americano, Barack Obama.

