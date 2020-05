Coronavirus, Nyt: Trump intende chiudere la task force di Fauci

di vln

Torino, 5 mag. (LaPresse) - Il presidente americano Donald Trump ha intenzione di chiudere la task force sul coronavirus. Lo riporta il New York Times citando funzionari dell'amministrazione Trump che starebbe già annunciando ai membri del gruppo che la Casa Bianca ha in programma di concludere il lavoro guidato dal vicepresidente Mike Pence e composto da superesperti come il virologo Anthony Fauci. Non è chiaro se verrà sostituita da un altro gruppo di lavoro.

