Coronavirus, Nyt: Trump ha sintomi Covid-19, ma lievi

di lcl

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Donald Trump mostra "lievi sintomi" del Covid-19. Lo hanno riferito due fonti vicine al presidente, al New York Times. Trump avrebbe dei sintomi simili a quelli del raffreddore. Le fonti hanno raccontato che giovedì, nel corso di una raccolta fondi in New Jersey il tycoon "sembrava letargico" e che mercoledì sera, di ritorno da una manifestazione in Minnesota si è addormentato a bordo dell'Air Force One.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata