Coronavirus, NYT: Oltre 9 mln casi in Usa, più di 90mila in 24 ore

di lrs

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Almeno 1.004 nuovi decessi per coronavirus e 90.446 nuovi casi sono stati segnalati negli Stati Uniti in un giorno. Nell'ultima settimana, ci sono stati una media di 77.825 casi al giorno, con un aumento del 42% rispetto alla media di due settimane prima. Con i dati aggiornati a stamani, più di 9.023.800 persone negli Stati Uniti sono state infettate dal Covid-19 e almeno 228.700 sono morte, secondo un database di 'The New York Times'.

