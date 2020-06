Coronavirus, nuovo focolaio a Gottinga: 100 infetti e 700 in quarantena

di lcl

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Un nuovo focolaio di Covid-19 è stato rilevato in Germania a Gottinga. Lo riporta l'agenzia tedesca Dpa. Sono almeno 100 le persone risultate positive in un grattacielo della città. Il complesso edilizio è stato isolato e i circa 700 residenti sono stati messi in quarantena.

