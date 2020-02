Coronavirus, nuovo caso in Usa: sale a 15 il totale

di mrc/mad

New York (Usa), 13 feb. (LaPresse/AP) - Un nuovo caso di coronavirus è stato confermato negli Stati Uniti e il numero totale sale a 15. Si tratta di un cittadino americano evacuato dalla Cina e posto in quarantena in Texas. Le sue condizioni sono stabili. L'infezione è stata confermata da un test di laboratorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata