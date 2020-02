Coronavirus, nuovo caso in Germania: 25enne era stato a Milano

di abf

Berlino, 25 feb. (LaPresse/AP) - La Germania ha confermato un nuovo contagio nel Sudovest del Paese. Funzionari della sanità nello Stato del Baden-Wuerttemberg hanno spiegato che un venticinquenne dell'area di Goeppingen risultato positivo ai test potrebbe aver contratto contratto il virus durante una recente visita a Milano.

La Croce Rossa tedesca, nel frattempo, ha spiegato che le persone che hanno recentemente viaggiato in aree con trasmissione locale del virus, come parti del nord Italia, non potranno donare sangue per quattro settimane.

