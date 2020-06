Coronavirus, nuovo boom di casi negli Usa: 36.880 in 24 ore

di lrs

Milano, 25 giu. (LaPresse) - I funzionari della sanità pubblica negli Stati Uniti hanno segnalato 36.880 nuovi casi di coronavirus nella giornata di mercoledì. Un record segnato dall'aumento dei contagi nel Sud e nell'Ovest, segnala 'The New York Times', secondo cui in Florida, Texas, Oklahoma e North Carolina hanno riportato dati senza precedenti in un singolo giorno. In Florida, in particolare, registrati oltre 5.500 casi. Preoccupa la situazione a Houston: il sindaco ha detto che le unità di terapia intensiva della città stanno esaurendo i letti disponibili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata