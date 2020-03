Coronavirus, nuovi casi scendono a 78 in Corea del Sud

di mrc/vln

Torino, 30 mar. (LaPresse) - Sono stati 78 i nuovi casi di coronavirus rilevati domenica in Corea del Sud, in diminuzione rispetto ai 105 del giorno prima. Lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap citando il Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). In tutto i contagi sono aumentati a 9.661 e il totale dei morti è salito a 158 (+6).

