Coronavirus, numero casi sale a 1.146 in Corea del Sud: 12 morti

di mrc/vln

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Salgono a 1.146 i casi di coronavirus in Corea del Sud, secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie coreano (Kcdc). In tutto il paese ha registrato 12 morti a causa del virus. Lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap. Tra le ultime vittime, un 73enne della setta religiosa della città di Daegu, centro tra i più colpiti dall'epidemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata