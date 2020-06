Coronavirus, Norvegia tiene chiuso il confine con la Svezia

di scp

Copenaghen (Danimarca), 12 giu. (LaPresse/AP) - Il governo norvegese manterrà in vigore restrizioni di viaggio per i visitatori provenienti dalla Svezia, che non ha imposto il lockdown durante la pandemia di coronavirus. La premier norvegese Erna Solberg ha dichiarato che il confine di oltre 1.600 chilometri tra i paesi scandinavi rimarrà chiuso, l'unica eccezione Gotland, un'isola svedese nel Mar Baltico in cui il tasso di diffusione delle infezioni è basso. "Mi rendo conto che questa è una grande delusione. Ma le restrizioni si basano su criteri oggettivi che sono uguali per tutti", ha rimarcato.

