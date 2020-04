Coronavirus, New York proroga a 15 maggio misure distanziamento sociale

di mrc

Torino, 16 apr. (LaPresse) - Le misure di distanziamento sociale sono state prolungate fino al 15 maggio nello Stato di New York. Lo ha annunciato il governatore, Andrew Cuomo. Il piano per aiutare a mitigare la diffusione del coronavirus sarà esteso al 15 maggio "in coordinamento con altri stati", ha sottolineato Cuomo. Lo riferisce Cnn.

