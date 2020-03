Coronavirus, Netanyahu chiede governo di emergenza in Israele

di lrs

Gerusalemme (Israele), 12 mar. (LaPresse/AP) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto la formazione di un governo di emergenza con il suo principale rivale per affrontare una crisi crescente sul coronavirus. Netanyahu ha lanciato la proposta in un messaggio televisivo nazionale all'indirizzo, in particolare, di Benny Gantz, il leader centrista di Blu-Bianco.

