Coronavirus, neonato positivo a Londra

di scp

Milano, 14 mar. (LaPresse) - Un neonato è risultato positivo al coronavirus a Londra. Anche la madre del bambino, che è stata portata in un ospedale a nord della capitale pochi giorni prima del parto per sospetta polmonite, ha il virus. Lo rendono noto i media britannici. La madre è risultata positiva all'ospedale North Middlesex, a Enfield, i risultati, secondo il Guardian, sono arrivati dopo la nascita del bimbo, che è stato testato pochi minuti dopo il parto. Non è noto se il nenonato abbia contratto la malattia nell'utero o sia stato infettato durante la nascita.

