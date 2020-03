Coronavirus, nel mondo quasi 163mila contagi e oltre 6mila morti

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Sono 162.687 i casi di coronavirus nel mondo, 6.065 i morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. In Cina 81.003 contagi, in Iran 13.938, in Corea del Sud 8.162, in Spagna 7.798, in Germania 5.436, in Francia 4.511, negli Stati Uniti 3244. I decessi sono 3.203 in Cina, 724 in Iran, 289 in Spagna, 91 in Francia, 75 in Corea del Sud, 62 Usa, 11 in Germania.

