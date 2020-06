Coronavirus, negli Usa situazione peggiore degli ultimi due mesi

di mad

Washington (Usa), 24 giu. (LaPresse/AP) - I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti sono saliti al livello più alto in due mesi. Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, gli Stati Uniti martedì hanno riferito 34.700 nuovi casi di virus. È un dato più alto rispetto a ogni singolo giorno da quando l'epidemia è iniziata, ad eccezione del 9 aprile, quando sono stati segnalati 34.800 casi e del 24 aprile, quando sono stati registrati 36.400 casi. I nuovi casi negli Stati Uniti sono in aumento da più di una settimana, dopo essere stati in calo per più di sei settimane.

Mentre i primi punti caldi come New York e New Jersey hanno visto casi in costante calo, il virus ha colpito il sud e l'ovest. Diversi stati martedì hanno stabilito il record per un solo giorno, tra cui Arizona, California, Mississippi, Nevada e Texas.

