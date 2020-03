Coronavirus, negli Usa più morti che in Cina

di scp

New York (New York, Usa), 31 mar. (LaPresse/AP) - Il bilancio delle vittime statunitensi per il coronavirus ha superato quello della Cina. Negli Usa i morti sono oltre 3.500, in Cina 3.300.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata