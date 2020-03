Coronavirus, negli Usa oltre 3mila casi e 61 morti

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Sono almeno 3.010 in 49 Stati i casi di coronavirus negli Stati Uniti, secondo le agenzie sanitarie statali e locali, i governi e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, citati dalla Cnn. In totale, sono morte 61 persone.

