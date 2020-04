Coronavirus, negli Usa è corsa alle armi: 1,9 milioni di vendite in marzo

In marzo gli americani hanno acquistato 1,9 milioni di armi da fuoco. Lo riferisce il New York Times, che ha analizzato le cifre di acquisto a livello federale. . Nel gennaio 2013 Barack Obama rientrava alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, e si attendevano restrizioni all'acquisto di armi dopo il massacro della scuola elementare di Sandy Hook del mese precedente. "Alcune persone hanno timore che la pandemia possa portare a turbolenze nella popolazione, e le vendite sono arrivate a valori stellari - scrive il New York Times - in passato, erano le paure legate a possibili restrizioni a spingerle, molto più di attacchi terroristici, ma lo scorso mese è stato diverso, gli americani si preparano ad un futuro incerto, affollando gli alimentari per fare scorte di fagioli in scatola e carta igienica, e simili preoccupazioni sembrano spingere la vendita di pistole".

