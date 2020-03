Coronavirus, morti e contagi nel resto del mondo superano quelli in Cina

di scp

Torino, 16 mar. (LaPresse) - I contagi e i decessi per il coronavirus nel resto del mondo hanno superato quelli in Cina. I casi, secondo le stime della Johns Hopkins University, sono 169.387 in totale, 81.020 in Cina, quindi 88.367 nel resto del mondo; i morti sono globalmente 6.513, 3213 nel Paese del dragone, 3300 altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata