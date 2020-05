Coronavirus, Mnuchin: Senza riaperture rischio danno economico permanente

di mrc

Washington (Usa), 10 mag. (LaPresse/AP) - Se non vengono consentite le riaperture si rischia "un danno economico permanente". Lo dichiara il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin. L'intervento di Mnuchin arriva nel momento in cui la maggior parte degli Stati inizia ad allentare le restrizioni alle imprese dopo le chiusure messe in atto per rallentare la diffusione del coronavirus.

