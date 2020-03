Coronavirus, Mississippi posticipa primarie repubblicane

di mrc/lcr

Jackson (Mississippi,Usa), 20 mar. (LaPresse/AP) - Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha rimandato il voto delle primarie repubblicane previste per il 31 marzo, a causa del coroanvirus. La nuova data stabilita è il 23 giugno. "Siamo di fronte a una crisi sanitaria senza precedenti. Fare un'elezione durante questo focolaio costringerebbe i lavoratori elettorali e gli elettori a mettersi in un rischio inutile", ha detto Reeves in una dichiarazione.

