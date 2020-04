Coronavirus, ministro Sunak: Migliorano condizioni di Johnson

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Le condizioni di salute di Boris Johnson stanno "migliorano". Lo ha riferito in conferenza stampa il ministro Rishi Sunak, citato da The Guardian. Il primo ministro, ha detto, sta ricevendo "cure eccellenti" e rimane in terapia intensiva.

