Coronavirus, ministro Gove: Sono in isolamento, non ho sintomi

di lcl

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "Sono in isolamento a casa dopo che un membro della mia famiglia ha iniziato a mostrare lievi sintomi di coronavirus domenica". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro dell'Ufficio di Gabinetto britannico, Michael Gove, ringraziando per i "gentili messaggi ricevuti". "Non ho sintomi e sto continuando a lavorare normalmente", ha aggiunto Gove.

